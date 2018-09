Elezioni regionali, Forza Italia e Lega: "Al voto nel più breve tempo possibile"

Tornare al voto il prima possibile. E' quanto chiedono, in due distinti comunicati, il coordinatore regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, e la Lega Salvini Abruzzo.

Sospiri, con una nota protocollata il 29 agosto, ha diffidato il governatore facente funzioni Giovanni Lolli e il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio a procedere "senza indugi" per indizire le elezioni regionali.

"Si proceda senza indugi - esorta Sospiri - perchè la data è il frutto di un dettame normativo non superabile e non interpretabile quale scelta politica ma trattasi di puro atto amministrativo, diffidati a procedere per non risponderne in sede di giustizia amministrativa come già accaduto per un caso similare, l'indizione delle elezioni regionali del Lazio a seguito delle dimissioni dell'allora Presidente Polverini, caso nel quale una data non la più breve possibile di prorogatio è stata impugnata e riformulata dal TAR Lazio".