Sospiri sui contagi zero a Pescara e provincia: "Finalmente la luce oltre il tunnel, ma non dobbiamo abbassare la guardia"

Il presidente del consiglio regionale Sospiri interviene in merito alla notizia dei zero contagi, nella giornata di oggi 18 maggio, a Pescara e provincia per quanto riguarda il Coronavirus. Si tratta del primo giorno in cui sono assenti nuovi casi positivi nella provincia pescarese dall'inizio della pandemia.

Sospiri ha parlato di luce oltre il tunnel ed ha ricordato che però non occorre abbassare la guardia aggiungendo che questo dato dimostra la bontà del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e regionale e soprattutto dimostra come, se si rispettano le regole minime di distanziamento sociale e mascherine, la città può ripartire in modo graduale e tornare alla vita normale. Sospiri fa riferimento al "caso" delle autorizzazioni alle passeggiate sul lungomare del primo maggio, quando l'opposizione parlava di possibili nuovi focolai:

Quindi siamo al primo giorno a zero contagi, e per questo dobbiamo dire grazie ai nostri operatori sanitari che stanno continuando a lavorare in modo straordinario e con passione anche nella fase II, senza mai allentare l’attenzione né abbassare la guardia. E dobbiamo senza dubbio ringraziare i pescaresi che hanno rispettato le regole e oggi lo sappiamo: hanno saputo restare a casa, anche senza incontrare né vedere figli, genitori, nipoti, amici cari, pur di proteggere sè stessi e gli altri, i propri cari. Hanno saputo essere solidali con il proprio vicino, aiutando chi ne aveva più bisogno ed era solo. Hanno saputo dimostrare diligenza, rigore, per due mesi, per prepararsi a ricominciare il nostro cammino di vita che gradualmente dovrà ricondurci alla conquista della normalità, della quotidianità Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente ricorda anche che il Covid19 non è ancora sconfitto e che è presente fra noi, e dunque occorre mantenere la guardia alta e soprattutto isolare coloro che non rispettano le regole mettendo a repentaglio la salute della collettività, procedendo a piccoli passi costanti verso la riconquista della totale libertà.