Soprintendenza alle Belle Arti trasferita a Chieti? Forza Italia insorge

Insorge il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Marcello Antonelli, contro la possibilità che venga trasferita a Chieti la sede della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, che da sempre ha sede nella Casa Natale-Museo d’Annunzio, tra corso Manthonè e via delle Caserme.

L’esponente azzurro ha detto che il provvedimento diventerà operativo al massimo entro un mese e mezzo.

“La notizia serpeggia da giorni tra i circa 15 dipendenti che per fine primavera saranno costretti a traslocare armi e bagagli – così Antonelli – Un provvedimento che rappresenta l’ennesimo scippo ai danni del capoluogo adriatico. Forza Italia si oppone a tale iniziativa e oggi chiediamo al sindaco Alessandrini di convocare immediatamente un Tavolo tecnico con il sottosegretario ai Beni Culturali, l’onorevole Gianluca Vacca, per bloccare il trasferimento che rappresenta un danno anche amministrativo privando Pescara di una prossimità istituzionale fondamentale per il lavoro degli uffici territoriali”.