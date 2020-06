Sopralluogo del sindaco Masci al bastione San Vitale, campo Rampigna e circolo canottieri [FOTO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha fatto visita questa mattina a tre luoghi simbolo della storia e dell'identità di Pescara: il bastione San Vitale del 1500, il campo Rampigna e il circolo Canottieri. Ad accompagnarlo l'architetto Aldo Giorgio Pezzi della soprintendenza.

L'obiettivo era fare il punto della situazione per quanto riguarda lo stato dei tre luoghi ed i lavori in corso, e soprattutto verificare la possibilità di metterli in collegamento fra loro. Masci ha anche fatto sapere che entro il prossimo anno saranno restituiti alla funzione e fruizione per turisti e cittadini:

Un grande sogno che si avvera

Ricordiamo Rampigna in particolare è stata al centro di un acceso dibattito e di polemiche riguardanti l'avvio dei lavori, da parte dell'amministrazione comunale, per la riqualificazione del campo sportivo per la possibilità che sotto al terreno si possa trovare un'antica necropoli di epoca romana oltre al rinvenimento delle mura dell'antico bastione San Vitale. durante i lavori ferroviari di qualche settimana fa.