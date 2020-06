Sopralluogo della soprintendenza a San Valentino per il recupero dell'organo del Duomo [FOTO]

Sopralluogo della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo a San Valentino, nel duomo dove si trova l'antico organo. Presente anche il consigliere regionale Blasioli, assieme all'architetto Giuseppe Di Girolamo per la Soprintendenza, il progettista della riqualificazione del Duomo Francesco Montazzoli, il sindaco e il vicesindaco della cittadina, Antonio D’Angelo e Lino Sciambra, l’assessore Lorenzo Petrilli, il parroco don Rocco D’Orazio, Beniamino Gigante, presidente dell’Associazione Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre.

L'obiettivo è quello di stabilire tempi ed entità dell'intervento di restauro dopo i danni subiti dalla chiesa per il terremoto, e per recuperare l'organo da tempo inutilizzato. Blasioli ricorda come a San Valentino siano diversi gli organi presenti, fra cui il più antico nel Duomo che risale al 1600 e realizzato da artigiani abruzzesi ed uno dei due esemplari in Europa incastonato nell'altare che lo rende unico ma che complica il lavoro di restauro. I lavori ora potranno riprendere nelle primavera 2021 dopo lo sblocco del contenzioso in atto fa sapere il consigliere regionale, con la messa in sicurezza dell'abside e della cantoria che ospita la nicchia dell'organo.

Da parte mia posso assicurare un ulteriore lavoro sulla prossima finanziaria regionale, per trovare il resto dei fondi capaci di ricomprendere anche l’organo nel recupero del duomo di San Valentino e Damiano, chiesa che è una struttura di rara bellezza il cui progetto forse è attribuibile al Vanvitelli

Ora l'obiettivo è intervenire anche su altri strumenti presenti a San Valentino come sprone per altre importanti iniziative come la nascita di una scuola di formazione per organisti e l'ideazione di corsi ed eventi dedicati alla musica d'organo.