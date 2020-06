Sopralluogo a Piano d'Orta di Bolognano sulla bonifica del sito inquinato [FOTO]

Sopralluogo a Piano d'Orta di Bolognano, stamane, sulla bonifica del sito inquinato. L'intervento odierno è stato programmato dalla commissione regionale d'inchiesta su Bussi. Hanno partecipato il neo direttore dell’Arta Maurizio Dioniso, il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, il presidente della commissione d’inchiesta su Bussi, Antonio Blasioli, l’ingegner Lorenzo Ballone del servizio gestione rifiuti della Regione e Augusto De Sanctis (Forum H2O).

Presente anche il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che ha detto:

"Va immediatamente assunta una posizione precisa e concreta sul da farsi in merito all'altro disastro ambientale della provincia di Pescara, il sito ex Montecatini in località Piano d'Orta nel Comune di Bolognano che, parallelamente alle discariche di Bussi, vive ancora una vergognosa situazione di stallo".

Per il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, la bonifica sul sito di Bolognano è “improcrastinabile, e la Regione Abruzzo metterà in campo tutti gli strumenti utili per fare massa critica con il governo nazionale e bloccare lo stancheggio e il temporeggiamento dei privati che da mesi continuano a impugnare, con ricorsi su ricorsi, le sentenze che pure hanno stabilito il loro obbligo al ripristino delle aree”.