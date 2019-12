Sopralluogo del sindaco Masci all'ex Enaip: "Tutto pronto per la bonifica"

Sopralluogo questa mattina 31 dicembre all'ex Enaip da parte del sindaco di Pescara Masci, nell'area che da 20 anni era oggetto di degrado con la presenza di senzatetto, tossicodipendenti e spacciatori. Il primo cittadino ha verificato la presenza dei grossi cassoni per raccogliere i rifiuti ed il materiale presente.

Masci ha commentato su Facebook:

A gennaio i cassoni lasceranno posto alle ruspe, tutta l'area sarà bonificata e tornerà a nuova vita. L'avevo promesso, l'ho fatto. PESCARA SI FA PIÙ BELLA!

L'area, lo ricordiamo, si trova lungo la riviera nord.