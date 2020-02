Sopralluogo dei consiglieri Pastore e Di Pasquale al cantiere stradale in via Colli Innamorati - FOTO

Sopralluogo, questa mattina, da parte dei consiglieri comunali Pastore e Di Pasquale, rispettivamente di Fratelli D'Italia e Forza Italia, in via Colli Innamorati, dove è partito il cantiere per il rifacimento del manto stradale ed è scattato il senso unico alternato, misura che potrebbe provocare problemi alla viabilità considerando l'elevata mole di traffico che giornalmente si riversa in quella strada, prettamente residenziale.

I consiglieri hanno verificato e monitorato la situazione:

A partire da questa mattina è entrato in vigore il senso unico alternato, con direzione monti-mare, e agli automobilisti in transito chiediamo di prestare molta attenzione nella scelta della carreggiata da percorrere, che verrà modificata mano a mano che il cantiere andrà avanti, una soluzione senza dubbio ottimale rispetto a una chiusura completa al traffico della strada, ma che ora necessita della collaborazione della città. L’intervento era ed è sicuramente necessario per ripristinare le opportune condizioni di sicurezza in una strada ad elevato volume di traffico e profondamente dissestata, specie dopo le ultime stagioni invernali, con

neve, ghiaccio e nubifragi che hanno contribuito ad aggravare le precarie condizioni dell’asse.

Di Pasquale e Pastore, però, hanno fatto sapere che ora si valuterà anche la situazione dei sottoservizi, delle condotte per verificare che non ci siano problemi, guasti per evitare che l'asfalto debba essere nuovamente rotto in caso di disservizi:

È evidente che, con un cantiere aperto, se dovessimo rintracciare delle problematiche, interverremo direttamente ora, piuttosto che determinare la riapertura della strada appena rifatta. I lavori, secondo le previsioni, dovrebbero durare un mese, durante il quale saremo costantemente presenti per verificare eventuali problematiche, per ascoltare i suggerimenti dei cittadini, o anche le proteste

e contribuire in ogni modo a ridurre quanto più possibile i disagi