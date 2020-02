Sopralluogo dell'assessore Cremonese al mercato coperto in via dei Bastioni dopo l'ennesimo furto notturno

Sopralluogo immediato da parte dell'assessore Cremonese questa mattina nel mercato in via dei Bastioni, dove nella notte c'è stato l'ennesimo furto. Assieme a Cremonese, si sono recati nella struttura la consigliera Zamparelli e la consigliera Carota, oltre al personale dell'ufficio mercati, patrimonio e manutenzione del Comune.

Sono già stati individuati i primi provvedimenti, con la muratura dei probabili ingressi dai quali i malviventi e ladri riescono ad intrufolarsi all'interno del mercato, come avvenuto la notte scorsa quando un muro in cartongesso è stato bucato e una volta all'interno sono stati portati via dei soldi in moneta ed alcuni prodotti alimentari. L'obiettivo è quello di creare una barriera per evitare ingressi illeciti. I lavori saranno eseguiti a giorni, fa sapere l'assessore Cremonese.