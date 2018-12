Smog ed inquinamento, Sospiri contro Alessandrini: "Atteggiamento schizofrenico"

Un atteggiamento schizofrenico da parte del sindaco Alessandrini, che da un lato scrive alla Regione per chiedere fondi destinati al bonus per chi acquista auto elettriche, e dall'altro blocca la partenza della filovia da 4 anni e mezzo. Il capogruppo alla Regione di Forza Italia Sospiri attacca il primo cittadino pescarese in merito alla gestione del problema dell'inquinamento, e chiede il commissariamento di Alessandrini sul fronte mobilità fino alla fine del mandato.

Secondo Sospiri, la filovia è l'unico mezzo pronto per garantire un abbattimento importante delle emissioni di polveri sottili in centro:

Ci chiediamo dove sia il sindaco Alessandrini quando Pescara soffoca di smog e polveri, come sta accadendo da tre settimane, e lui non si preoccupa di accelerare un’infrastruttura capace di abbattere in modo sostanziale il volume di auto private che ogni giorno entrano da Montesilvano, offrendo un efficace trasporto pubblico alternativo a quello privato

Ci chiediamo dove siano Alessandrini e i suoi diritti costituzionali mentre i residenti di via Leopoldo Muzii, viale Bovio, via Nazionale Adriatica nord, vivono in una perenne cappa di polveri inquinanti e lo stesso sindaco Alessandrini neanche si preoccupa di adottare un’ordinanza di limitazione del traffico per arginare i danni. Credo francamente che il sindaco di Pescara Alessandrini sia oggi l’ultima persona che possa venire a parlare di inquinamento atmosferico fingendo di ergersi a paladino della salute pubblica. Piuttosto si prepari a cedere le armi: il conto alla rovescia per l’apertura della filovia è già cominciato