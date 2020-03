Pestilli (Fdi): "Interventi necessari per smartworking e formazione alle imprese"

Rosa Pestilli, responsabile regionale del Dipartimento Politiche Sociali di Fratelli d’Italia, chiede "interventi necessari per l’adozione dello smartworking e formazione per le imprese abruzzesi". L’attivazione dello smartworking è ormai obbligatoria per diverse tipologie di settore ed è stata adesso accelerata dall’emergenza coronavirus:

"Per mettere in piedi un tale sistema informatico - sottolinea la Pestilli - è necessario creare le giuste condizioni affinché i lavoratori possano operare da casa in piena sicurezza attraverso un sistema informatico sicuro. Questo perché spesso i collegamenti dalle proprie abitazioni potrebbero essere oggetto di attacchi di hacker che andrebbero a creare violazioni di informazioni aziendali".

Pestilli conclude dicendosi "convinta che questo governo regionale interverrà in questa direzione, così come stadimostrando in queste ore il nostro presidente Marco Marsilio".