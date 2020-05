Far slittare la Tari per le famiglie monoreddito in attesa della cig, lo chiede il centrosinistra

Far slittare la Tari per le famiglie monoreddito in attesa della cassa integrazione: questa la richiesta del centrosinistra avanzata ieri in consiglio comunale. In parte la domanda è stata accolta, come fa sapere Piero Giampietro del Partito Democratico. Stesso discorso varrà anche per i commercianti.

"Si avvia lo studio per trovare la formula giusta in un Ente che abbiamo trovato, 6 anni fa, sull'orlo del fallimento - scrive Giampietro sui social - Intanto resta valido l'appello lanciato a marzo: chi non ha subito contraccolpi economici dal lockdown, paghi subito. Sarà più facile trovare formule solidali per aiutare chi (famiglie e piccole imprese) non riesce a pagare".

Sul raggiungimento di questo importante obiettivo in assise civica ha espresso soddisfazione anche la consigliera comunale Marinella Sclocco della lista "Per Sclocco sindaco".