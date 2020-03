Slittamento Tari e Cosap, Perfetto: “Mancata occasione per aiutare chi è in difficoltà”

L’ex consigliere comunale Fabrizio Perfetto interviene sulla delibera, approvata ieri in consiglio comunale, che differisce le scadenze per il pagamento della Tari (tassa sui rifiuti) e della Cosap (canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche).

Ecco cosa si legge in una nota diramata da Perfetto:

“L’amministrazione comunale di Pescara ha perso un’occasione per agire con razionalità e buon senso, adottando interventi concreti e immediati a sostegno delle fasce più deboli della popolazione in questo difficile momento di emergenza socio-sanitaria. È stata invece preferita la strada semplicistica di far slittare di qualche settimana i pagamenti della Tari, senza incidere né entrare nel merito di una questione che riguarda le sorti di migliaia di famiglie”.

E ancora:

“Sappiamo bene che sarebbe impossibile cancellare completamente il pagamento della tassa sui rifiuti, ma si sarebbe potuto agire con razionalità e buon senso. Sarebbe bastato individuare coloro che in questo periodo dovrebbero essere esentati dal pagamento delle tasse e procedere a un ricalcolo delle aliquote per tutti gli altri, tenendo conto delle ripercussioni dell’emergenza Covid 19 e delle mutate difficoltà economiche”.