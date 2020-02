Sistema sanitario abruzzese impreparato in caso di epidemie? Il consigliere Taglieri attacca la Regione

Un sistema sanitario regionale con evidenti carenze strutturali, che non può mettersi in moto solo quando ci sono potenziali emergenze ed epidemie come il coronavirus che finiscono sulle prime pagine dei giornali. Duro attacco del consigliere regionale e vicepresidente della commissione sanità Taglieri, del M5s, che commenta la replica dell'assessore Verì sul tema del coronavirus.

Secondo il consigliere pentastellato, ci sono problematiche costanti e quotidiane che l'assessore non può ignorare e che dovrebbe analizzare andando sul campo, nei reparti, ascoltando personale sanitario e pazienti per dare risposte certe, soprattutto qualora ci fossero reali emergenze sanitarie: