Città Sant'Angelo, Sinistra Italiana consegna mascherine alla Croce Angolana [FOTO]

La sezione “Fernando Fabbiani” di Sinistra Italiana, a Città Sant'Angelo, ha consegnato mascherine alla Croce Angolana. Ecco cosa si legge in una nota del partito:

"Un piccolo gesto per cercare di fare le nostra parte in questo momento difficile. Sappiamo tutti che la situazione è ancora critica e che purtroppo non è semplice neppure mantenere alti i livelli di sicurezza per tutte quelle persone costrette a rimanere in prima linea nell'affrontare questa emergenza. Abbiamo quindi scelto di donare qualcosa di utile, qualcosa che purtroppo è diventata indispensabile nella vita di tutti i giorni".

La mascherina scelta da Si è realizzata per il 100% in poliestere ed è certificata e idonea al contatto prolungato con la pelle. Può essere lavata in lavatrice fino a 40 gradi e riutilizzata. Aggiunge la sezione "Fernando Fabbiani":

