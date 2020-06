Sinistra Italiana propone la cittadinanza onoraria di Città Sant'Angelo per Patrick Zaki

Concedere la cittadinanza onoraria di Città Sant'Angelo a Patrick Zaki, lo studente egiziano che frequenta l'università in Italia e che è stato arrestato il 7 febbraio dalle autorità egiziane in quanto accusato di cospirazione. La proposta arriva da Davide Raggiunti segretario della sezione di Sinistra Italiana "Fernando Fabbiani".

In questo momento di solidarietà in cui sono state superate differenze e diffidenze, spiega Raggiunti, la maggioranza e l'opposizione potrebbero trovare un punto comune nel conferire la cittadinanza a Patrick e per tutti coloro che hanno visto calpestati i loro diritti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.