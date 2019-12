Sindaco soddisfatto per le presenze in città durante le feste natalizie: "Numeri mai riscontrati prima"

Anche il sindaco Masci, dopo l'assessore Cremonese, esprime grande soddisfazione ed entusiasmo per i numeri riguardanti le presenze in città durante le festività natalizie. Il primo cittadino, con un post su Facebook, ha infatti annunciato numeri mai visti prima per quanto riguarda soprattutto i turisti arrivati da ogni parte d'Italia e dall'estero, che hanno affollato le iniziative previste a Pescara, le strade e piazze del centro:

In questi giorni di feste natalizie Pescara, con le sue manifestazioni, le sue luci, i suoi giochi di colori e di immagini, i suoi negozi sfavillanti, ha messo in mostra una bellezza e una vitalità impensabili fino a qualche giorno fa. La città è stata letteralmente invasa da persone provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero in un numero mai riscontrato prima. Abbiamo imboccato la strada giusta per rilanciarla a tutti i livelli, proseguiremo con ancora più passione, più idee, più impegno. PESCARA SEMPRE AVANTI!

L'assessore Cremonese ieri aveva annunciato che la cupola in piazza Salotto che ospita gli eventi del cartellone natalizio del Comune, farà sicuramente registrare più di 25 mila presenze complessive fino al 7 gennaio prossimo.