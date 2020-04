Il sindaco Masci replica ai sindacati sugli 85 dipendenti che torneranno a lavorare in Comune: "Garantita la massima sicurezza"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci replica ai sindacati Fp Cgil e Cisl Fp ed Rsu del Comune che ieri avevano protestato per la decisione dell'amministrazione comunale di far tornare 85 dipendenti comunali a lavorare, a partire da domani lunedì 6 aprile, negli uffici di palazzo di città per l'assistenza ai cittadini riguardante la distribuzione dei buoni spesa.

Il primo cittadino ha commentato sulla pagina Facebook del sindacato ribadendo che i lavoratori saranno messi in condizione di lavorare in massima sicurezza avendo attivato un servizio di call center per dare risposte immediate a tutti coloro che dovranno presentare la domanda per il buono spesa alimentare:

Mi dispiace per questa polemica sindacale, di tutto abbiamo bisogno ora meno che di polemiche. Lavoriamo perfettamente in remoto, ma i dirigenti hanno ritenuto, aggiungo che sono perfettamente d'accordo, che per una operazione speciale come questa occorresse una presenza diretta sui terminali del Comune. La Cisl può stare tranquilla, i lavoratori saranno in sicurezza assoluta, ma oggi i cittadini che non possono fare la spesa hanno la priorità su tutto