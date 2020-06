Il sindaco Masci preoccupato per il futuro delle Naiadi: "Il Comune è pronto a scendere in campo"

Per garantire continuità ed un futuro solido alle Naiadi, il Comune è pronto a fare la sua parte. Lo ha dichiarato il sindaco di Pescara Masci commentando le preoccupazioni espresse da sindacati e lavoratori per il futuro delle piscine e di tutta l'attività della struttura, con la Regione che potrebbe concedere solo tre mesi di proroga ed una scadenza che, attualmente, è fissata al 31 luglio per la concessione all'attuale gestore.

Secondo Masci, occorre dare certezze ai lavoratori considerando l'impianto ed il prestigio delle Naiadi sia sul fronte degli eventi sportivi che culturali, come il Pescara Jazz.

La situazione ci preoccupa, non possiamo permetterci questo clima di incertezza e di precarietà e men che meno la mancanza di un fattivo piano di rilancio, in assenza del quale si materializzerebbe lo spettro dei licenziamenti collettivi che riguardano 60 famiglie, tra lavoratori e collaboratori.

Le Naiadi, ha aggiunto Masci, entrano a far parte a pieno titolo del progetto del Parco Nord, ed il Comune è pronto a chiedere alla Regione il trasferimento dell'impianto in suo favore, per organizzare nei tempi e modi giusti la gestione per valorizzare il potenziale del patrimonio sportivo, culturale, storico e ambientale della città garantendo ovviamente continuità con tutte le attività che attualmente vengono svolte nella struttura.