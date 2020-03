Il sindaco Masci sulla morte di Vittorio Fascina: "Una figura esemplare"

Un pescarese esemplare. Così il sindaco Masci ricorda con affetto e commozione Vittorio Fascina, titolare dei negozi di calzature ed abbigliamento "Victor Shoes" morto oggi a Pescara. Masci sottolinea come il suo impegno e la capacità professionali lo abbiano portato ad essere un punto di riferimento per la moda e glamour in città, tanto da attirare ancora oggi persone da fuori regione per fare acquisti nei suoi negozi.

Vittorio ha in più sempre amato la nostra città, ha scommesso su Pescara e sulle sue potenzialità anche quando altri hanno preferito scelte diverse, convinto che la strada maestra fossero il sacrificio ma anche il senso di responsabilità verso il posto in cui hai scelto di vivere e operare. Perdiamo con lui un grande pescarese, al quale va espresso un profondo senso di gratitudine e riconosciuta l'importanza per quanto è riuscito a creare; spetta ora a chi resta dopo onorarne il grande lavoro e continuare la bella tradizione di Victor Shoes. Noi certamente ne conserveremo uno straordinario ricordo nella speranza che altre generazioni di operatori economici sappiano seguirne l'esempio. Come sindaco di Pescara, a nome dell'intera amministrazione comunale, mi stringo ai famigliari e amici di Vittorio nella convinzione che, pur nel momento della dolorosa separazione, sapranno con orgoglio acquisirne il testimone