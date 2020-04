Il sindaco Masci ricorda l'ex primo cittadino Novello: "Un gentiluomo d'altri tempi"

Anche il sindaco Masci si è unito al cordoglio per la morte di Gaetano Novello, ex primo cittadino e già presidente del consiglio regionale ed assessore regionale. Novello è stato sindaco di Pescara per 8 anni, dal 1963 al 1971. Masci ha voluto ricordarlo con un post su Facebook:

Oggi ha terminato il suo percorso terreno l'ex sindaco di Pescara Gaetano Novello, un gentiluomo d'altri tempi, una persona seria, onesta, pulita, uno di quei giganti della politica che ha contribuito alla rinascita della nostra città dopo le distruzioni della guerra, che ha posto le basi affinché Pescara diventasse la realtà più dinamica, effervescente e fiorente d'Abruzzo. A lui va il ringraziamento di tutti i pescaresi e di quanti sono innamorati della nostra città, perché certamente lui può essere annoverato tra i protagonisti di una generazione di amministratori pubblici che ha fatto grande Pescara. Un caro abbraccio ai familiari

Ieri avevano espresso dolore e cordoglio per la scomparsa di Novello anche il presidente del consiglio regionale Sospiri, l'ex sindaco Alessandrini e il segretario nazionale di Rifondazione Comunista ed ex consigliere comunale e regionale Acerbo.