Il sindaco di Città Sant'Angelo visita le aziende per verificare il rispetto delle norme anti Coronavirus

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, ha iniziato questa mattina 19 marzo una serie di visite nelle principali aziende del suo territorio per verificare il rispetto delle norme e protocolli di sicuprezz Dpi per l'emergenza Coronavirus. Perazzetti si è recato nella sede della Barberini, riscontrando una giusta attenzione per il rispetto delle norme presenti nel decreto del Governo per le attività e fabbriche che proseguono la produzione.

È risultata un'azienda molto attenta al rispetto delle misure imposte, con una sanificazione di tutti gli ambienti effettuata in tre giorni. È stata organizzata anche una mensa che non consente l'assembramento dei commensali.

Perazzetti proseguirà anche domani il giro in altre aziende sul territorio comunale. Il sindaco angolano, come molti altri sindaci della provincia di Pescara, segue ed aggiorna costantemente la situazione sul fronte dei contagi e degli interventi sul territorio attraverso dirette Facebook e comunicati alla cittadinanza riguardanti l'emergenza Coronavirus.