Sicurezza in città, il Pd incalza: "Per la Lega non esiste più alcuna emergenza"

Per la giunta di Pescara e per la Lega l'emergenza sicurezza è finita. L'attacco arriva dai consiglieri comunali Pd all'amministrazione di centrodestra in merito alla questione della sicurezza in città e dei provvedimenti da adottare per aumentare controlli e presidi sul territorio.

I consiglieri Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli evidenziano come i consiglieri della Lega abbiano urlato e tuonato per la città in preda alla delinquenza, facendo promesse che però, a distanza di due mesi, non sono state minimamente mantenute:

La domanda alla prefettura per chiedere l'esercito è stata inviata fuori tempo massimo, solo il 2 agosto e dopo la interrogazione in aula presentata da noi assieme ai colleghi delle liste Sclocco Sindaco e Città Aperta, e nel frattempo non è stata avviata alcuna trattativa per il turno notturno della Polizia Municipale. Addirittura nessuno ha prolungato il turno alle 2.50 come invece era stato fatto dalla precedente amministrazione. In altre parole, il momento più caldo dell'anno per numero di presenze in città arriva senza la minima programmazione ed anzi con meno organizzazione degli anni passati.

Secondo i consiglieri, la città dopo la mezzanotte rimane coperta solo da 3-4 volanti e qualche gazzella dei carabinieri, e nelle ore diurne il centro è in mano ai venditori ambulanti abusivi anche di cibo: