Clima di paura in piazza Grue-Largo Baiocchi e in via Martiri Pennesi, decisi maggiori controlli

Saranno aumentati i controlli nelle zone di largo Baiocchi-piazza dei Grue e via Martiri Pennesi a Pescara.

È quanto deciso al termine della riunione odierna, giovedì 11 giugno, in Prefettura del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza nel quale sono stati portati i due casi dopo le denunce dei residenti.

Chi vive da quelle parti segnala un clima di paura con residenti e negozianti vittime di gang o bande.

Per questo motivo le due zone diventano "sorvegliati speciali" ma non sono trapelati dettagli sui maggiori controlli che verranno eseguiti, come spiega Armando Foschi, presidente della commissione Sicurezza: «Il comitato ha disposto il potenziamento della macchina dei controlli e l’istituzione di presidi fissi. I dettagli delle operazioni non sono trapelati, e riteniamo anche opportuna tale scelta, utile per consentire di smantellare eventuali e presunti traffici e per cogliere in flagranza qualunque fenomeno di disturbo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presente alla riunione in Prefettura anche l'assessore delegato Adelchi Sulpizio. «Tra largo Baiocchi e piazza dei Grue», ricorda Foschi, «purtroppo si è già alzato il livello dello scontro se pensiamo che la scorsa settimana, subito dopo l’intervento-denuncia dei cittadini in commissione, per raccontare come si vive tra quelle case, tra schiamazzi e urla in piena notte, e presunti traffici di sostanze stupefacenti, si sono verificati tre gravissimi episodi di ritorsione: prima l’aggressione verbale a carico di un cittadino del posto che transitava con i suoi bambini, di cui i cittadini ci hanno inviato anche la registrazione audio; poi, nel cuore della notte, l’esplosione di due bombe carta; infine, al mattino, un residente che ha trovato la sua auto devastata dalla vernice spray con scritte oscene e le fiancate completamente rigate, praticamente una vettura da buttare».