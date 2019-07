Problema sicurezza in centro a Pescara, Pignoli (Udc): "Commissione ad hoc con la polizia municipale"

Una commissione ad hoc alla presenza anche del comandante della polizia municipale che effettui un sopralluogo nella zona centrale di Pescara interessata da numerosi episodi di violenza.

È quella che chiede Massimiliano Pignoli, consigliere comunale dell'Udc.

Questo quanto sottolinea Pignoli:

«Ci risiamo. Sono passati pochi giorni dal consiglio comunale svoltosi in piazza Santa Caterina e oggi siamo qui a commentare un nuovo episodio di microcriminalità avvenuto nelle aree di risulta della Stazione, già teatro di episodi analoghi in passato. Quello che successo con un litigio che ha causato il ferimento, fortunatamente non grave, di un uomo, ripropone il tema sicurezza in una zona centrale della città che però non è nuova a questi episodi. Per questo motivo scriverò nei prossimi giorni una lettera al sindaco, all'assessore alla Sicurezza e al presidente della commissione comunale Sicurezza, per chiedere quali provvedimenti siamo stati predisposti e messi in campo per riportare nelle aree di risulta un clima di serena convivenza ed evitare il riproporsi di questi episodi che non fanno altro che aumentare l'insicurezza e la percezione della stessa nei cittadini e nei turisti che transitano proprio pressi della stazione ferroviaria. Inoltre chiederò che una commissione ad hoc, alla presenza anche del comandante della polizia municipale, possa effettuare un sopralluogo nella zona interessata da questi numerosi episodi».