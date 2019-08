Sgombero palazzi Clerico, l'assessore Di Nisio: "Trovare una soluzione per i senzatetto"

Trovare soluzioni per le persone sgomberate dai palazzi Clerico in via Tavo. A parlare è l'assessore Di Nisio che plaude per l'intervento eseguito dall'amministrazione comunale per contrastare il degrado e garantire decoro e sicurezza in quella zona dove da anni i cittadini lamentavano la presenza di persone di qualsiasi genere nei palazzi abbandonati.

Ora però, spiega l'assessore, occorre un intervento sociale importante:

Per questo in qualità di Assessore con delega all’Ascolto del disagio sociale, unitamente al capogruppo Udc Massimiliano Pignoli, da sempre sensibile a questa tematiche, ho già convocato una riunione.Sarà un tavolo di confronto con la partecipazione di tutte le parti sociali, in primis la Caritas nella persona di Don Marco, per trovare una sistemazione a queste persone.E’ del tutto evidente, infatti, che senza una offerta alternativa al vivere per strada, queste persone andranno ad impegnare altre parti della città.

Sia l'assessore che il consigliere non adranno in ferie e lavoreranno negli uffici comunali per chi avrà necessità di ascolto, aiuto ed intervento.