Sgomberati gli immigrati a Pianella, l’Asp fa ricorso e Forza Italia non ci sta

“Il sindaco di Pianella Marinelli tenta di far rispettare la legge e ordina lo sgombero parziale del Centro di Accoglienza presunti profughi a Castellana, che può ospitare solo 9 persone, contro le 18 unità che vi ha stipato la Asp di Pescara. E la Asp, un’Azienda per i servizi alla persona che dipende dalla Regione Abruzzo, anziché ottemperare al provvedimento della pubblica amministrazione, impugna il provvedimento e presenta ricorso al Tar con i soldi pubblici dei cittadini. È il paradosso inaccettabile che si sta verificando nella nostra provincia e che impone un intervento risolutivo”.

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri. Gli azzurri chiedono le dimissioni del Presidente della Asp, Dario Recubini, che “si è rivelato inadeguato nell’affrontare quell’emergenza immigrazione che ha investito la nostra provincia e che pur di rientrare nel business sta gestendo in maniera inappropriata i soldi dei cittadini. Ovviamente porteremo la vicenda in consiglio regionale chiedendo all’Assise di votare per quelle dimissioni”.