Sfratto alla Croce Rossa: l'opposizione in Provincia chiede un vertice dei presidenti di Gruppo

Una riunione d'urgenza dei presidenti di Gruppo, per chiedere di revocare lo sfratto alla Croce Rossa dal palazzo della Provincia. A parlare è il capogruppo delle Forze di Libertà D'Incecco che parla di una decisione inaccettabile ed inconcepibile da parte del presidente Di Marco, con l'esecuzione forzata dello sgombero che dovrebbe avvenire il 17 aprile prossimo.

"Si tratta di uno sfratto ingiustificato a fronte della dichiarata disponibilità ufficiale del Presidente della Cri Nieddu a saldare tutta la morosità risalente alla precedente governance. Giudichiamo inoltre puerile e sterile il pretesto accampato dal Presidente Di Marco circa la presunta necessità di rientrare in possesso di quei locali per ampliare la sede della Protezione civile: se proprio avesse tale esigenza, ricordiamo al Presidente Di Marco che all’interno del Palazzo provinciale ci sono altre stanze immediatamente disponibili per tale scopo, ex uffici rimasti inutilizzati dopo lo svuotamento di personale dell’Ente e se vuole lo affiancheremo

per sostenerlo in tale ricognizione. In altre parole: non accettiamo lo sfratto della Croce Rossa e siamo pronti alla mobilitazione per difendere un’Associazione meritoria che rappresenta una punta di diamante nel nostro territorio”.