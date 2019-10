Sfratti in via Lago di Capestrano, Sospiri e l'assessore Del Trecco: "È solo l'inizio"

L'inizio di un nuovo corso e del ripristino della legalità nelle case popolari di Pescara. Così il presidente del consiglio regionale Sospiri ha commentato l'operazione condotta ieri mattina dal Comune e dalle forze dell'ordine che ha portato allo sfratto degli occupanti abusivi di due alloggi popolari in via Lago di Capestrano.

Sospiri ha sottolineato come le scelte fatte dal governo regionale di centrodestra siano quelle giuste, riportando al centro dell'attività degli amministratori la tutela dei cittadini onesti, grazie anche alla nuova legge regionale sugli sfratti approvata recentemente:

Come ho assicurato nei giorni scorsi, Pescara sarà in tal senso una città-pilota nella politica degli sfratti, abbiamo impegnato risorse e capacità, strumenti e uomini per ripristinare la legge ovunque, e piuttosto dopo l’operazione di stamane, solo la prima di una lunga serie, invitiamo formalmente tutti coloro che sanno di non essere in regola e che occupano una casa popolare senza averne titolo a riconsegnare spontaneamente le chiavi