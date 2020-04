Servizio mensa, Pignoli chiede convocazione urgente di una Commissione ad hoc

Servizio mensa, Massimiliano Pignoli chiede la convocazione urgente di una Commissione ad hoc.

Il capogruppo comunale dell'Udc, infatti, ha inviato una sollecitazione al presidente della Commissione Politiche dell'Istruzione, Fabrizio Rapposelli, "per conoscere quali sono le azioni che l'amministrazione vorrà intraprendere, in concomitanza con l'emergenza sanitaria attuale e in vista di un allentamento della stessa, per far ripartire a settembre, con l'apertura delle scuole, il servizio". Pignoli, poi, aggiunge quanto segue:

