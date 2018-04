Consorzio di Bonifica Centro, odg contro l’aumento del canone del servizio irriguo

Considerato che in questi giorni molti agricoltori di Cepagatti stanno ricevendo bollette per il pagamento del canone del servizio irriguo dei terreni da parte del “Consorzio di Bonifica Centro” e che tale rincaro supera il 40% rispetto alle tariffe dello scorso anno, il consiglio comunale di Cepagatti fa voti affinché, in un momento di congiuntura economica generale, si apra un tavolo di confronto a livello regionale.

Lo fa sapere il consigliere comunale Camillo Sborgia, che sollecita un incontro "per sospendere il pagamento della prima rata e approfondire tale problematica".