Serramonacesca, Blasioli chiede di avviare i lavori sulla strada fino all'abbazia

Avviare il prima possibile i lavori per la sistemazione della strada che porta da Serramonacesca all'abbazia di San Liberatore a Maiella. La richesta arriva dal consigliere Pd Blasioli che sollecita Regione e Provincia ad avviare il cantiere con una situazione diventata ormai insostenibile, e l'intervento diventa necessario considerando i lavori che partiranno sulla Sr 539.

La carreggiata presenta diversi dissesti ed una frana profonda, percorribile solo a senso unico senza alcun muro di contenimento:

L’arrivo dell’inverno non potrà che peggiorare la situazione e temo il blocco del collegamento. È necessario, quindi, reperire le risorse necessarie per sistemare la via e per dare la giusta dignità ad una Abbazia antichissima, che non ha solo una storia gloriosa alle spalle, ma anche un futuro, dato che sono tantissime le coppie di innamorati che la scelgono, e la vorrebbero scegliere, come luogo dove celebrare le proprie nozze. Inoltre è uno dei monumenti più apprezzati a livello turistico della nostra regione.