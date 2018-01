Rigopiano: Mattarella incontra i parenti delle vittime, ma Alessio Feniello declina l'invito

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrera' lunedì 22 gennaio, al Quirinale, i familiari delle vittime di Rigopiano. Sarà presente anche il presidente del consiglio Paolo Gentiloni.

"Ad un anno dalla tragedia dell'Hotel Rigopiano, profonda ferita per la comunità coinvolta e per il Paese intero - afferma il Presidente della Repubblica - desidero rivolgere un commosso pensiero alle vittime e rinnovare la mia solidale vicinanza ai loro familiari e ai superstiti".

Anche in questo caso non mancano, però, le polemiche. Il signor Alessio Feniello, padre di Stefano (una delle 29 persone morte nella tragedia), ha scritto su Facebook un post dove spiega per quale ragione declinerà l'invito del capo dello stato: