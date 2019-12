Sequestro dei Nas nei mercatini di Natale a Pescara, Pignoli: "Fatto grave che dovrà essere chiarito"

«Quello che è accaduto rappresenta un fatto grave e che non può essere sottaciuto e che ora dovrà essere chiarito nelle sedi e dagli organi competenti».

È quanto dice Massimiliano Pignoli, consigliere comunale dell'Udc, in merito al sequestro di 300 chili di alimenti eseguito dai carabinieri del Nas nei mercatini di Natale organizzati dal Comune di Pescara in corso Umberto I per la mancanza di idonee attrezzature per il mantenimento della catena del freddo, omessa attuazione delle procedure Haccp e della rintracciabilità.

Pignoli che ha chiesto la convocazione urgente della Commissione Comunale Attività Produttive: