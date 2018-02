Sequestrata l'autoambulanza dell'ospedale di Popoli: "E' troppo vecchia, uno scandalo"

“Le Forze dell’Ordine sequestrano l’autoambulanza del servizio di emergenza dell’Ospedale di Popoli per vetustà del mezzo nel silenzio delle Istituzioni. È questa l’ultima vergogna determinata dalla Regione Abruzzo-matrigna del Governatore D’Alfonso, evidentemente troppo preso dalla campagna elettorale per occuparsi delle ‘quisquiglie’ abruzzesi, mettendo a rischio il diritto alla salute dei cittadini. Per sopperire all’assenza e non rischiare una denuncia per interruzione di pubblico servizio, la Direzione Generale della Asl di Pescara si è limitata ad affidare la copertura del servizio d’emergenza alla Croce Rossa di Popoli, dunque a un soggetto esterno, lasciando così senza occupazione i sette autisti del 118 che, appunto, si occupavano dell’emergenza”.