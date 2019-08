Senzatetto, Blasioli (Pd): "Ecco dove Masci vorrebbe collocarli"

Il consigliere regionale Antonio Blasioli, ex vicesindaco di Pescara, interviene sul tema dei clochard criticando le scelte del primo cittadino Carlo Masci:

“Con il co-housing nelle case sequestrate alla malavita, il sindaco sposta il “problema” dal centro in periferia, taglia il rapporto con le associazioni e dimentica l’emergenza casa che vive la città” .

E aggiunge:

"Sono sconcertato dal modo in cui l’amministrazione sta affrontando il problema dei senzatetto: sgomberi e repressione, come se l’impatto sociale di queste azioni fosse un mero dato accessorio. Così non è, e lo dimostra il fatto che, all’indomani di ogni sgombero, gli spazi visitati e puliti dal sindaco, dalla Municipale e da Attiva sono tornati ad essere meta di accampati e senza dimora".

Blasioli chiede azioni condivise perché "gli sgomberi servono, ma a due condizioni", ossia che "ci si avvalga del prezioso aiuto delle associazioni" e "si metta in cantiere la progettazione per riqualificare quelle aree prese di mira dalla marginalità, come avevamo cominciato a fare".

"In questi giorni - è ancora Blasioli - abbiamo sentito solo l’annuncio di provvedimenti, come la destinazione ai senza dimora di 26 immobili sequestrati: considerata la collocazione degli immobili, che si trovano in zone già estremamente sensibili della città, tale decisione, senza un supporto forte e condiviso con le associazioni operative sul sociale, rischia di innescare focolai di disagio e intolleranza".

Le 26 case a cui si riferisce il sindaco si trovano nelle seguenti strade:

· Via Colle Innamorati 233

· Strada Colle Marino 19

· Via Passolanciano 10

· Via Fonte Romana 15 (2 appartamenti)

· Via Aterno 300

· Via Aterno 208

· Via Tavo (senza numero)

· Via Lago di Scandarello

· Via Sacco 253

· Via Tavo 273 (6 appartamenti)

· Via Sacco (senza numero) 2 appartementi

· Via Sacco 279

· Via Tavo 310

· Via Tevere 1 (2 appartamenti)

· Strada Vicinale Acquatorbida 85