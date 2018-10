Sentenza Bussi, Di Nicola (M5S): "Il più grave disastro ambientale resta impunito"

Per il senatore abruzzese, bisogna al più presto "agire per ottenere il ripristino ambientale dell'area, ancora oggi fortemente contaminata da composti organici clorurati e metalli pesanti cancerogeni e patogeni per l'uomo"