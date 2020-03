La senatrice Corrado del M5s sul campo Rampigna e il parco archeologico: "Telefonata di rimostranza dal Rup del Comune"

Realizzare un parco archeologico pubblico nel campo Rampigna, dove sono presenti i resti della necropoli romana Ostia Aternum e quindi bloccare i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo del Comune. A parlare è la senatrice del M5s Corrado della commissione cultura del Senato.

La senatrice sposa la tesi delle sezioni locali di Italia Nostra e Archeo Club che chiedono alla giunta Masci di sospendere i lavori favorendo invece il recupero del sito archeologico e per questo ha presentato un'istanza di accesso agli atti al Ministero dei Beni Culturali per leggere le valutazione della soprintendenza.

Nell’attesa che il Comune, coinvolto in qualità di controinteressato, si esprima al riguardo, sono accaduti due fatti non irrilevanti.

Il primo rafforza le ragioni dei tanti pescaresi che, archiviata da tempo la stagione sportiva, appoggiano l’ipotesi di una destinazione culturale, poiché alla presunta necropoli romana già ipotizzata in letteratura si aggiungono oggi i resti del bastione San Vitale della fortezza cinquecentesca messi in luce durante i lavori della rete ferroviaria in prossimità del Campo Rampigna.

L’altra novità è di segno opposto: qualche giorno fa ho ricevuto una telefonata dal RUP del progetto comunale che, dicendosi vittima del presunto stop/rallentamento provocato dalla mia richiesta (non ancora evasa), si è lasciato andare a rimostranze varie anche nei confronti dei cittadini e delle associazioni culturali, colpevoli, a suo dire, di non avere scavato nell’area durante gli ultimi vent’anni. Ho rassicurato il ‘malcapitato’ che un’istanza di accesso non incide, di per sé, sulla tempistica dei saggi di scavo già programmati, pare, dalla Soprintendenza di concerto con il Comune, né sulle decisioni finali inerenti la tutela di quanto eventualmente sarà riportato alla luce.