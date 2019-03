Sede unica per la Regione a Pescara: il candidato sindaco Costantini dice no

No alla sede unica della regione fra viale Bovio e via Raffaello. A parlare è il candidato sindaco della lista "Nuova Pescara" Carlo Costantini, in merito all'ipotesi avanzata dal presidente della Regione Marsilio di ristrutturare i due edifici esistenti e di realizzare un altra struttura di collegamento su un terreno adiacente.

Secondo Costatini, una città metropolitana come la "Nuova Pescara" non deve rinunciare all'ocasione di avere edifici efficenti, moderni accontentandosi di una ristrutturazione.

"Né comprendo la ragione per la quale la Nuova Pescara, che dispone su tutto il suo territorio di diverse aree periferiche da riqualificare, debba subire una ulteriore e definitiva concentrazione di uffici pubblici in una zona già particolarmente sofferente sul piano della viabilità, dei parcheggi e dell’inquinamento dell’aria. La Nuova Pescara non deve più accontentarsi e soprattutto non deve più subire decisioni che possano irrimediabilmente comprometterne lo sviluppo futuro. "

Secondo Costantini il progetto va accantonato, considerando che Pescara ha le risorse economiche ed imprenditoriali per realizzare progetti più ambiziosi..