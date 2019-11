Scuole superiori senza riscaldamento, Catalano (Pd): "La Provincia deve attivarsi"

Termosifoni spenti da giorni al liceo Da Vinci nella sede di piazza Grue ed al liceo Mibe in via Passolanciano, ed ancora ascensore rotto da mesi all'Alberghiero De Cecco ed altri problemi di disservizi in diversi istituti superiori. A denunciare la situazione problematica in alcune scuole superiori della città è la consigliera comunale Pd Catalano che lancia un appello all'amministrazione provinciale affinchè intervenga subito.

Secondo la Catalano, l'ente provinciale guidato dal centrodestra è lento o assente negli interventi, con disagi per gli studenti come nel caso dei termosifoni spenti al Da Vinci ed al Mibe: