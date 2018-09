Scuole poco sicure, la stoccata di Foschi a sindaco ed assessore: "La buttano in caciara"

Non si placa la polemica fra "Pescara Mi Piace" e l'amministrazione comunale in merito alla sicurezza nelle scuole ed anzi i toni sembrano alzarsi nelle ultime ore, dopo la riunione che si è tenuta in Prefettura per discutere della situazione delle 4 scuole in cui ci sono problemi di sicurezza e degrado delle strutture.

Il sindaco Alessandrini assieme all'assessore Cuzzi aveva ribadito ieri che l'amministrazione comunale è al lavoro per risolvere la situazione critica riscontrata in molte scuole cittadine, accusando l'amministrazione precedente di centrodestra di essersi disinteressata del problema. A queste affermazioni ha voluto replicare Armando Foschi che in quella consiliatura era presidente della Commissione Lavori Pubblici:

“Purtroppo la tecnica impiegata oggi dal sindaco Alessandrini e dall’assessore Cuzzi è ben consolidata e conosciuta: anziché rispondere nel merito delle problematiche esposte, buttiamola in caciara. Lo abbiamo visto nel caso dei mancati divieti di balneazione nel 2015, e sappiamo com’è finita; lo abbiamo visto nel caso dei reiterati sversamenti di reflui nelle acque di Pescara, e sappiamo, dopo tre anni, com’è finita; lo stiamo vedendo nel caso delle mense scolastiche e anche in quel caso temiamo di sapere come finirà"

L'Associazione, fa sapere Foschi, andrà avanti nel suo percorso nonostante la rabbia e l'acredine nelle parole degli amministratori con la richiesta di poter visionare gli atti e documenti sull'idoneità statica e le valutazioni di sicurezza, in attesa dell'esito dei sopralluoghi che i vigili del fuoco compiranno nelle 4 scuole a rischio.