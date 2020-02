Problemi e criticità negli istituti superiori di Penne: sopralluogo del consigliere regionale Blasioli - FOTO

Evitare lo spopolamento dell'area vestina dando slancio agli istituti superiori di Penne, per evitare che gli studenti della zona continuino a scegliere solo scuole della zona costiera. Il consigliere regionale Pd Blasioli si è recato ieri a Penne per un sopralluogo negli istituti superiori, per verificare le criticità che da tempo docenti, dirigenti scolastici e studenti segnalano in diverse scuole.

Problemi sono emersi nel liceo artistico Mario De Fiori, diventato un unico istituto con lo scientifico Luca Da Penne. Qui, infatti, i ragazzi si ritrovano a causa dei cantieri aperti dopo il terremoto per l'inagibilità di quasi metà dell'edificio, a lavorare a stretto contatto con i lavori, e per questo nel tempo c'è stato un costante calo delle iscrizioni.

All'istituto tecnico Marconi, invece, per ora è impossibile rientrare nella sede storica di palazzo De Sterlich, anche qui diventato inagibile per dei cedimenti dopo la nevicata del gennaio 2017:

Da allora, nonostante siano stati stanziati già diversi fondi dalla giunta regionale di centrosinistra, non è stato predisposto neanche un progetto. Nello specifico, 2milioni 100mila euro per l’adeguamento antisismico dell’intero palazzo e 300mila euro per la cappella De Sterlich. Anche la succursale di San Giovanni, in corso dei Vestini, che ospita i laboratori, avrebbe bisogno di interventi di miglioramento e messa in sicurezza (fondi stanziati 600mila euro), ma anche in questo caso tutto è fermo.

Blasioli ha quindi annunciato la richiesta di un incontro urgente con il presidente della provincia Zaffiri per conoscere le motivazioni che hanno portato a forti ritardi sugli interventi.