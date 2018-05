Scuola San Silvestro: Cuzzi e Natarelli replicano al consigliere Seccia

I lavori sono partiti, e dureranno più del previsto a causa di alcuni problemi scoperti durante i carotaggi. L'assessore Cuzzi e il presidente della Commissione Edilizia Natarelli replicanno alle dichiarazioni fatte dal consigliere d'opposizione Seccia dopo il sopralluogo di ieri della commissione stessa nella scuola di San Silvestro, dove sono iniziati i lavori.

Natarelli ha sottolineato come l'architetto Tavani e il responsabile della sicurezza Di Cola siano stati chiarissimi nell'illustrare le varie fasi e la situazione trovata. Situazione differente rispetto a quanto preventivato a causa di alcune problematiche relative a dei pilastri sui quali bisognerà intervenire.

Non ritardi, ma adeguamento alle sopraggiunte variazioni normativa sulle procedure da adottare per il deposito al Genio Civile relativamente alle procedure antisismiche, tutto è stato adeguato e presentato e con il Genio Civile è stato inoltre stabilito un contatto diretto, anti lungaggini. A piano terra sono stati trovati tre pilastri che si credevano consolidati, almeno sulla carta, ma su cui sarà indispensabile intervenire perché più stretti alla base e dunque va rinforzata la camicia fatta per mettere in sicurezza gli spazi. Stiamo adottando tutti i criteri più consoni per il consolidamento statico, razionalizzando tempi e interventi

L'assessore Cuzzi ha proseguito:

I lavori sono partiti, il cantiere esiste ed è in sicurezza e tutte le misure alternative per limitare disagi ai ragazzi e famiglie sono state prima condivise con le famiglie e poi attuate come annunciato, a partire dalla sede temporanea in via Rubicone, dove sono al sicuro, per arrivare alla navetta gratuita per quanti lo hanno chiesto. Così si fa politica, non speculando in maniera vergognosa su scuola, sicurezza e futuro dei ragazzi.

Certo, può essere non sopportabile l’idea che siano stati altri a riqualificare una scuola nel proprio quartiere elettivo, ma di fatto è quello che sta accadendo e se il consigliere Seccia davvero teneva tanto a quei lavori, avrebbe potuto esserne artefice nei cinque anni in cui è stato assessore al Bilancio e durante cui non ha trovato tempo e risorse da investire in scuole, sicurezza degli edifici e studi di vulnerabilità sismica. Vogliamo tranquillizzare le famiglie sul fatto che tutto procederà come annunciato, sicuri di essere ben compresi, perché il progetto della scuola è entrato in tutte le case di San Silvestro e presto diventerà realtà”.