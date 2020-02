La scuola Michetti rischia di chiudere, l'appello del consigliere regionale Blasioli: "Iscrivete i vostri figli"

Un appello su Facebook ai genitori e ai cittadini per salvare la scuola Michetti nella sede in via del Circuito. Il consigliere regionale Pd Blasioli, ex alunno della scuola, torna ad impegnarsi in prima persona per scongiurare una possibile chiusura a causa della mancanza di iscrizioni, dovuta anche all'incertezza sull'avvio dei lavori che costringerebbero comunque i genitori a dover portare i figli in altri istituti scolastici cittadini.

È stata la scuola in cui mi sono formato e in cui si sono formati tanti ragazzi del quartiere e tante persone che oggi sono madri e padri di famiglia, professionisti e amministratori della nostra città 🏙. Una scuola che ha avuto ed ha degli ottimi insegnanti. La prima media rischia di non riformarsi per dei lavori che forse (nulla è ancora certo) dovrebbero iniziare e che comunque non durerebbero più di 12 mesi. In questo quadro incerto molte famiglie hanno scelto altre scuole del quartiere o fuori dal nostro quartiere😔. Non li biasimo, è una scelta legittima, ma non è una scelta individuale. Da voi dipende il futuro di quella scuola. A queste famiglie faccio un appello. Contattatemi, parliamo, ragioniamo insieme, perché dalla vostra scelta dipende il futuro della scuola media del rione 🏩 ospedale.

Ragioniamo per il futuro. Non fatevi condizionare da 12 mesi di lavori, peraltro ancora da accertare‼️

Blasioli ha anche annunciato l'istituzione di un comitato per la scuola Michetti e per la ricostruzione della scuola elementare in via Monte SIella, che può diventare un centro di aggregazione sociale per il quartiere: