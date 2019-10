Sconto per le tasse universitarie ai dipendenti regionali, Pettinari: "Superficialità grave da parte di Marsilio"

Estendere le agevolazioni per lo studio universitario a tutti gli atenei abruzzesi, a tutti i cittadini che hanno difficoltà economiche ed hanno diritto di poter avere o dare ai propri figli una carriera universitaria. Così il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari, del M5s, commenta la notizia della delibera del presidente Marsilio per l'agevolazione del 30% di sconto per i dipendenti della Regione e dei loro familiari per le tasse universitarie a Teramo.

Secondo Pettinari, si tratta di una leggerezza grave da parte di Marsilio che di fatto crea una disparità ingiustificata di trattamento fra coloro che beneficeranno dello sconto e tutti gli altri cittadini, senza considerare la questione che solo un atenero di quelli presenti sul territorio regionale è stato incluso nella convenzione: