Sconto per gli abbonamenti Tua per gli studenti dell'entroterra: Di Marco chiede chiarimenti

Scendono a 20 i comuni del Pescarese in cui gli studenti pendolari potranno usufruire delle agevolazioni per l'acquisto degli abbonamenti mensili ed annuali degli autobus Tua. L'ex presidente della provincia Di Marco ha chiesto infatti chiarimenti sulla delibera al presidente Marsilio, in cui si nota come i comuni compresi siano passati da 29 a 20.

Di Marco aveva sollecitato qualche giorno fa il rinnovo della convenzione che permette di avere uno sconto del 10% per gli studenti dagli 11 ai 26 anni che provengono dai comuni montani e dell'entroterra.

Ho chiesto dunque al Presidente della Regione se i Comuni esclusi da quell’elenco, ossia Brittoli; Carpineto della Nora; Civitella Casanova; Corvara; Elice; Farindola; Montebello di Bertona; Vicoli e Villa Celiera, non beneficiano della riduzione -pari al 10 per cento - del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico? Auspico celere riscontro da parte della Regione per rispondere alle tante richieste di informazioni che mi stanno rivolgendo numerose famiglie delle aree interne della nostra provincia