Sconto sull'Imu ed aiuti economici agli affitti per i commercianti: Forza Italia presenta un odg al consiglio comunale

Aiutare i commercianti pescaresi che vivono una situazione drammatica a causa della crisi generata dal Coronavirus, offrendo sconti sull'Imu ai proprietari di locali che abbasseranno i canoni d'affitto nei prossimi mesi, ed aiuti economici da stanziare assieme a Regione e Governo centrale. Forza Italia si mobilita per il settore dei negozianti e commercianti cittadini e presente un ordine del giorno per il consiglio comunale da far approvare all'assise e che impegnerà sindaco e giunta ad adottare questi strumenti per dare un concreto sostegno al settore che rischia di rimanere in ginocchio nella fase 2.

Primo firmatario del documento, il consigliere Croce, che evidenzia come tantissime attività commerciali costrette a chiudere i battenti per il lockdown hanno dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei locali, e dal Governo e Parlamento per ora non sono arrivate risposte con provvedimenti riguardanti il pagamento degli affitti, fatta eccezione per alcune specifiche attività di usufruire di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo, valido solo per botteghe e negozi.

"Invitiamo sindaco e giunta a verificare se esiste la possibilità di ridurre temporaneamente e proporzionalmente l'importo dell'Imu per quei proprietari che decideranno di ridurre il canone di locazione dei locali concessi in affitto a uso commerciale agli esercenti di Pescara'. Su tale ordine del giorno riteniamo sia importante registrare la convergenza unanime di tutto il consiglio comunale a favore di una categoria economica che non conosce colore politico e va semplicemente sostenuta"

Inoltre, Forza Italia chiede all'amministrazione comunale di attivarsi per avviare un dialogo con Regione e Governo per trovare forme di sostegno economico diretto, come rimborsi e sconti su tasse ed agevolazioni fiscali importanti.