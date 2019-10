Sconti sulle tasse universitarie per i dipendenti regionali, Testa bacchetta Pettinari

Duro attacco da parte del consigliere regionale Testa al consigliere pentastellato e vicepresidente del consiglio regionale Pettinari, in merito alla questione dello sconto sulle tasse universitarie all'ateneo di Teramo per i dipendenti regionali ed i loro congiunti.

Pettinari aveva parlato di un provvedimento superficiale che crea discriminazioni e posizioni di vantaggio ad alcuni cittadini senza alcun bisogno o merito concreto, e per questo aveva chiesto che il beneficio venisse esteso a tutti gli atenei abruzzesi ed a tutti i cittadini. La convenzione, firmata dal presidente Marsilio, prevede uno sconto del 30% sulle tasse universitarie.

Testa ha aggiunto:

Quando il territorio chiama la Regione risponde, ed è esattamente quanto è accaduto in merito all’accordo siglato con l’Università di Teramo che prevede riduzioni per i dipendenti regionali, per i loro figli e conviventi. È la stessa Università che, oltre ad una valida politica basata sul merito, ha anche attivato un’offerta formativa con vari Enti ed associazioni, per favorire i cittadini con fasce di reddito più basse. Ed ha chiamato in causa anche la Regione che prontamente ha recepito la proposta. Una lodevole iniziativa, tra l’altro a costo zero per la Regione, che auspichiamo possa provenire anche dagli altri Atenei abruzzesi