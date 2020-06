La consigliera Sclocco sulla questione topi: "Ormai è una vera emergenza"

La questione dei topi in città ormai è una vera e propria emergenza. A parlare è la consigliera comunale del centrosinistra Marinella Sclocco, che su Facebook commenta la vicenda del ratto sorpreso nella vetrina di una gelateria, che ha portato ad un'ispezione dei carabinieri del Nas nell'attività:

La gelateria o meglio, i proprietari che l’avevano da poco rilevata, pagheranno lo scotto pesantissimo di una situazione che in città è diventata insostenibile. Si, il problema dei topi c’è sempre stato, ma adesso è diventata una vera e propria emergenza. Topi ovunque in tutte le zone.

La consigliera poi aggiunge di aver ricevuto tantissime segnalazioni dai cittadini, girate ad Attiva, ed a questo punto auspica che venga rivisto anche il sistema di derattizzazione che si sta dimostrando inefficace, attaccando anche la giunta Masci per la gestione delle problematiche della città:

I droni per il controllo della città, promessi in campagna elettorale non sono mai arrivati, i senza tetto li hanno semplicemente spostati in periferia aggiungendo fragilità al disagio già esistente, e il problema unico che questi amministratori pensano che la città abbia sono gli orari degli esercenti che per loro vanno assolutamente ridotti. Ma pure su questa cosa la maggioranza è divisa.