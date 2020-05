Sclocco​: “Permettiamo agli studenti di vedersi nei parchi per l’ultimo giorno di scuola” 

Marinella Sclocco ha avanzato una proposta per quanto riguarda l’ultimo giorno di lezione​: “Permettiamo agli studenti di vedersi nei parchi”. La consigliera comunale, infatti, lancia l'idea di consentire alle scuole di chiudere l'anno nelle strutture cittadine, ovviamente a distanza di sicurezza.

“Il Coronavirus, la clausura forzata, hanno portato allo stremo anche le relazioni sociali, in particolare dei nostri bambini e ragazzi - afferma Sclocco, che lavora come psicologa e psicoterapeuta - sono stati lontani dalle scuole, dai compagni, dai maestri e dai professori: tutto ciò lo stanno soffrendo e dobbiamo, nel rispetto delle norme e per la loro tutela, alleviare questa sofferenza”